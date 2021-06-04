В Госдуме заявили, что нужно оказать задержанной во Франции Сизиковой необходимую помощь

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал задержание во Франции российской теннисистки Яны Сизиковой по подозрению в участии в договорных матчах.

«Пока нет окончательного вердикта, нужно оказать ей необходимую помощь. В любом случае, Яна — наш спортсмен. Обвинение достаточно серьезное. Если его докажут, то это может быть концом карьеры. Если договорной матч действительно был, она должна быть наказана. Пока мы не услышали никаких обоснований, мы должны оказывать физическую поддержку», — сказал Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсменка была задержана 3 июня в столице Франции прямо в отеле после проигранного матча «Ролан Гаррос», в котором она в паре с Екатериной Александровой уступила представительницам Австралии Сторме Сэндерс и Айле Томлянович. Прокуратура Парижа обвиняет россиянку в коррупции в спорте и мошенничестве.

За организацию договорных матчей для теннисистов предусмотрен штраф до 250 тыс. евро. Кроме того, будет взыскано все то, что Сизикова незаконно получила. Ну а самое главное для любого спортсмена – это дисквалификация. За такого рода нарушение в кодексе ITIA предусмотрено очень серьезное отстранение, вплоть до пожизненной дисквалификации.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

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