Олимпийский чемпион Прохоров раскритиковал сборную России за поражение от Канады

Сборная России уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров остался недоволен выступлением нашей национальной команды, отметив, что при высоком классе наши хоккеисты не показали той игры, которую должны были.

«Впечатления, мягко говоря, не очень. Не скажу, что на этот чемпионат приехала очень сильная сборная Канады, ребята молодые. А игры-то у нас не было видно, если честно. Мы контролировали шайбу очень плохо, не понимали, что с ней делать. Были какие-то моменты, два-три раза, когда что-то происходило. Но не держали нить игры. Сказать, что мы были сильнее этой молодой команды, я не могу. Игра была абсолютно равная, во втором периоде канадцы даже нас переигрывали. Итоговый счет закономерен, в формате «три на три» они завладели инициативой и держали ее. И спокойно ведь играли, что удивительно. Техника была видна, у канадцев она была посильнее.

Есть такое понятие, как класс, и у наших он был намного выше. По оборонительной линии, по вратарской, в нападении — по мастерству. Но у нас не было игры, когда мы бы все контролировали, атаковали, держали шайбу и подбирали ее. Мы должны быть быстрее во всех компонентах, а этого не было», — сказал Прохоров «Газете.Ru».

Встреча между сборными России и Канады завершилась в овертайме. В основное время матча соперники обменялись шайбами, а в дополнительное время исход противостояния решил бросок Эндрю Манджапане на 63-й минуте.

Ранее бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов признался, что испытывает острое чувство обиды от поражения нашей команды.