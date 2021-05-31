Колосков: УЕФА может лишить клубы Суперлиги права участвовать в европейских соревнованиях

Обращение руководителей клубов Суперлиги в суд против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может быть чревато для этих команд серьезными последствиями. Как считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков, президент УЕФА Александр Чеферин имеет возможность осуществить высказанную ранее угрозу и лишить команды права участвовать в крупнейших европейских турнирах.

«Сейчас ситуация касается судебных разбирательств. Одно дело — обращаться в Европарламент, который не обладает никакими особенными полномочиями и просто выражает свое мнение. Еврокомиссия тоже может, возможно, дать какие-то рекомендации. А суд — это все-таки орган, который принимает судебные решения. Поэтому президенту УЕФА Чеферину, как минимум, придется объясняться в суде. Если, конечно, руководители этих трех клубов не одумаются и не отзовут свой иск. Дело в том, что если уж они пошли ва-банк, то действительно УЕФА может лишить их права участвовать в европейских футбольных соревнованиях — и Чеферин на это уже намекнул в свое время», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Представители «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» обратились в суд Евросоюза, заявив, что УЕФА нарушает правила конкуренции. Стоит при этом отметить, что на данный момент лишь эти три клуба представляют проект Суперлиги — изначально в нем было 20 клубов, однако большинство объявило о прекращении членства в этом объединении после жесткой критики со стороны УЕФА и гневной реакции своих болельщиков.

Ранее Вячеслав Колосков отметил, что в споре с Суперлигой у УЕФА больше прав.