Мостовой считает «Манчестер Сити» фаворитом в финале ЛЧ против «Челси»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси», передает «Все про спорт».

«Ман Сити» фаворит в этой игре, при этом Гвардиола уже десять лет не выигрывал Лигу чемпионов, а у команды вообще нет побед в турнире. Я считаю, что пришла пора «горожан». Ожидаю их победу в основное время», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В групповом этапе турнира «Манчестер Сити» занял первое место в квартете с португальским «Порту», греческим «Олимпиакосом» и французским «Марселем». На пути к финалу «горожане» также по сумме двух встреч обыграли менхенгладбаскую «Боруссию» (2:0, 2:0), «Боруссию» из Дортмунда (2:1, 2:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

«Челси» также стал первым в своей группе, в которую попали испанская «Севилья», российский «Краснодар» и французский «Ренн». В плей-офф лондонцам удалось сломить сопротивление испанского «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (1:0, 2:0) и «Реала» (1:1, 2:0).

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