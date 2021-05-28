Полузащитник Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА

Полузащитник сборной России Максим Мухин перешел из стана московского «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба бронзовых призеров чемпионата России.

По официальной информации, хавбек подписал трудовое соглашение на значительно меньших условиях, которые были до этого упомянуты в различных СМИ.

Согласно этим данным, Мухин согласовал пятилетний контракт с московским ЦСКА, по которому его заработная плата по сравнению с нынешней увеличится в 30 раз. В «Локомотиве» Мухин зарабатывал 150 тыс. рублей в месяц, а красно-синие готовы были предложить ему оклад в размере €50 тыс. в месяц, что эквивалентно 4,5 млн. руб.

Напомним, что Мухин выступал за главную команду «Локомотива» с сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Крыльев Советов». Игрок провел в прошедшем сезоне за «железнодорожников» 15 матчей.

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