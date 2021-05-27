Семин потребовал от «Локомотива» вручить ему серебряную медаль сезона-2019/20

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин потребовал от клуба серебряную медаль, добытую по итогам сезона-2019/20. Об этом он заявил в интервью «Советскому спорту».

По его словам, он вместе с помощником Юрием Батуренко полностью заслужили эту награду.



«Первое, что надо сделать клубу — мне и Батуренко вручить серебряные медали, которые мы завоевали. А дальше уже жизнь покажет. Мы выиграли 11 игр с командой. После нас, если не ошибаюсь, было три или четыре победы», — сказал Семин.

Напомним, что специалист покинул клуб в мае 2020 года после того, как руководство «железнодорожников» отказалось продлевать с ним трудовое соглашение, несмотря на победу в Кубке и Суперкубке России 2019 года.

В настоящее время «Локомотив» возглавляет сербский специалист Марко Николич.

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