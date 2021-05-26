Теннисистка Веснина не смогла вылететь на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней перед вылетом в Париж, где пройдет »Ролан Гаррос».

«За два часа до вылета приходит сообщение от авиакомпании, что рейс перенесен на завтра. А последний день въезда для участников турнира — это четверг. Мне придется лететь завтра», — сказала Веснина в сториз Instagram.

В декабре 2020 года спортсменка объявила о возобновлении карьеры. Веснина прервала выступления в 2018 году из-за рождения ребенка.

Веснина выходила в третий круг «Ролан Гаррос» в 2015 и 2017 годах. Также она является победительницей Универсиады 2013 года в миксте и парном разряде.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек из Польши.

Ранее Веснина объявила о возобновлении карьеры.