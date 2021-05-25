Латвийский депутат предложил взять сборную Белоруссии по хоккею в заложники

Депутат латвийского Сейма Айгарс Бикше высказался о ситуации вокруг скандала, который произошел 24 мая в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

«Латвия должна задержать всю белорусскую хоккейную команду. Выпустим ее на латвийскую границу в обмен на политзаключенных белорусского режима», — написал Бикше в Facebook.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу инцидента с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею.