«Вашингтон» с Овечкиным вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и покинул розыгрыш Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бостона», итоговый счет серии 4 - 1.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче не сумел отличиться, а по ходу игры получил незначительное повреждение, которое не помешало ему продолжить игру. Без очков также остался российский форвард Евгений Кузнецов.

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 16 бросков по своим воротам из 19.

Следующим соперником «Бостона» станет победитель противостояния «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил два удара со спины в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 5-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 1:3

0:1 — Пастрняк (Райлли), 22:28;

0:2 — Бержерон (Райлли, Пастрняк), 34:05;

1:2 — Шири (Оши, Орлов), 40:11;

1:3 — Бержерон, 52:25.