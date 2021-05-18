Пресс-секретарь Путина: мы могли бы только мечтать о выходе России в финал Евро

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о выходе сборной России в финал чемпионата Европы по футболу-2020.

«Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований.