Правительство России выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые пройдут в стране в течение ближайших двух лет. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Речь идет о пяти крупных мероприятиях. Среди ближайших из них — чемпионат Европы по футболу 2020 года, чемпионат мира по пляжному футболу в Москве и первые Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году», — говорится в сообщении.

В 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу и финал Лиги чемпионов. В 2023-м в Екатеринбурге состоится Всемирная летняя универсиада.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил ввести усиленные меры безопасности в Санкт-Петербурге в связи с матчами ЧЕ-2020. Путин подписал соответствующий указ и поручил со 2 июня по 12 июля ввести усиленные меры безопасности в Санкт--Петербурге и Выборгском районе Ленобласти в связи с матчами ЧЕ-2020.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Путин поручил ввести усиленные меры безопасности на время Евро-2020.