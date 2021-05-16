Мухин решил уйти в ЦСКА из-за отношения руководства «Локомотива»

Стало известно, почему полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Мухин принял решение продолжить свою карьеру в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», 19-летний хавбек был разочарован отношением руководства «железнодорожников», которое не проявило достаточной инициативы для продолжения сотрудничества.

Источник отметил, что сам игрок был полостью доволен клубом и совместной работой с главным тренером Марко Николичем.

Мухин выступает за главную команду «Локомотива» с сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Крыльев Советов». Игрок провел за «железнодорожников» 15 матчей, но так и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в €2 млн.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Нижний Новгород» опубликовал заявление в связи с выходом в элитный дивизион чемпионата России.