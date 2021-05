Игроки «Лестера» вышли на церемонию награждения Кубка Англии с флагом Палестины

Полузащитник «Лестер Сити» Хамза Чодури и защитник клуба Уэсли Фофана вышли на награждение после финала Кубка Англии с флагом Палестины.

Футболисты пронесли флаг в руках, а затем Чодури накинул его на плечи во время награждения медалями. Фото этого момента опубликовано в Twitter

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» «Челси» и «Лестер Сити» сражались в финале Кубка Англии. «Лестер Сити» обыграл финалиста Лиги чемпионов «Челси» и впервые в своей истории завоевал этот престижный трофей.

«Лестер» выходил в финал турнира пять раз, в последний раз это случилось в 1969 году. До сегодняшнего дня «Лестеру» принадлежала самая длинная серия выходов в финал Кубка Англии без побед в турнире.

Соперничество «Лестера» и «Челси» в этом сезоне продолжится. Команды после 36 туров занимают третье и четвертое места в турнирной таблице АПЛ, их разделяет два очка. Команда Брендана Роджерса еще может догнать «Манчестер Юнайтед» и занять второе место в АПЛ. А «Челси» может стать как третьим, так и потерять четвертое место, команду Тухеля преследует «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии и выиграл турнир впервые в истории.

Hamza Choudhury of Leicester City football club showing solidarity with and dedicating his FA cup victory to Palestine by wearing the Palestinian flag and holding it with teammate Wesley Fofana. #FreePalestine #PalestineUnderAttack pic.twitter.com/1UWS4Ujefy