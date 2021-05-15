«Лестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии и выиграл турнир впервые в истории

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» «Челси» и «Лестер Сити» сражались в финале Кубка Англии. «Лестер Сити» обыграл финалиста Лиги чемпионов «Челси» и впервые в своей истории завоевал этот престижный трофей.

Единственный гол в матче забил Юри Тилеманс. На 89-й минуте гол Бена Чилуэлла отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Кубок Англии-2020/21. Финал.

«Челси» (Лондон) — «Лестер Сити» (Лестер) — 0:1 (0:0).

Гол: Тилеманс, 63.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лестер» выходил в финал турнира пять раз, в последний раз это случилось в 1969 году. До сегодняшнего дня «Лестеру» принадлежала самая длинная серия выходов в финал Кубка Англии без побед в турнире.

Соперничество «Лестера» и «Челси» в этом сезоне продолжится. Команды после 36 туров занимают третье и четвертое места в турнирной таблице АПЛ, их разделяет два очка. Команда Брендана Роджерса еще может догнать «Манчестер Юнайтед» и занять второе место в АПЛ. А «Челси» может стать как третьим, так и потерять четвертое место, команду Тухеля преследует «Ливерпуль».

Кроме того, 29 мая «Челси» в финале Лиги чемпионов на стадионе «Драгау» в Порту сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель сказал, что шум на «Уэмбли» будет для него шоком.