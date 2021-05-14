«Зенит» заинтересовался тренером «Порту»

Петербургский «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера португальского «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает Record.

По информации издания, интерес к 46-летнему португальскому специалисту также проявляют французский «Марсель» и итальянский «Милан».

Консейсау руководит «Порту» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Португалии, а также завоевал Кубок страны.

Действующим главным тренером сине-бело-голубых является Сергей Семак, возглавивший клуб в мае 2018 года. За это время «Зенит» трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21), а также завоевал Кубок (2019/20) и Суперкубок страны (2020).

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб набрал 62 очка. В заключительном матче сезоне сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Тамбовом». Матч пройдет в Саранске 16 мая. Начало — в 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что Семак сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким по количеству чемпионских титулов в чемпионате России.