РФС не согласен с результатами проверки РПЛ по жалобе «Локомотива» в адрес «Зенита»

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали результаты проверки Российской премьер-лиги (РПЛ) жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с «Зенитом», в котором питерский клуб выиграл 6:1 и досрочно стал чемпионом России.

«Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник. Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности футбольного клуба «Зенит» и ГУВД Санкт-Петербурга», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

После игры болельщики «Локомотива» жаловались на неуважительное отношение со стороны организаторов матча. После игры фанаты «железнодорожников» в принудительном порядке были посажены в автобусы, которые впоследствии направились в неизвестном направлении.

Позже РФС выпустил заявление в котором говорилось, что неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита».

Проверка РПЛ не нашла в действиях «Зенита» ничего, что нарушало бы регламент соревнований.

Ранее сообщалось, что в РПЛ подвели итоги проверки по жалобе «Локомотива» на «Зенит».