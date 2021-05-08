В РПЛ подвели итоги проверки по жалобе «Локомотива» на «Зенит»

Российская Премьер-Лига (РПЛ) рассказала о результатах проверки после жалобы «Локомотива» на неуважительное отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с «Зенитом», в котором питерцы победили 6:1 и досрочно стали чемпионами.

РПЛ не нашла сильных нарушений в работе «Зенита», как организатора матча. А те неудобства, которые в итоге потерпели болельщики «Локомотива», были связаны с обеспечением безопасности на стадионе и вокруг него.

«РПЛ будет рекомендовать организаторам матчей принимать максимальные меры по информированию зрителей о возможных ограничениях, направленных на обеспечение безопасности, а при проведении подобных мероприятий в равной степени обеспечивать комфорт зрителей. Клубам, в частности «Зениту», следует уделять особое внимание созданию благожелательной атмосферы в отношении гостевых болельщиков. Результаты проверки будут переданы в Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС для выработки соответствующих рекомендаций», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.

После игры болельщики «Локомотива» жаловались на неуважительное отношение со стороны организаторов матча. После игры фанаты «железнодорожников» в принудительном порядке были посажены в автобусы, которые впоследствии направились в неизвестном направлении.

Позже РФС выпустил заявление в котором говорилось, что неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита».

Ранее глава КДК РФС заявил, что безопасность на матче «Зенит» — «Локомотив» не была нарушена.