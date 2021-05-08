«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью, «Реал» может выйти на первое место

В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Первый тайм прошел с преимуществом «Атлетико», во второй половине встречи игра выровнялась и «Барселона» в конце матча имела несколько отличных моментов для взятия ворот.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Примера. 35-й тур

«Барселона (Барселона) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:0.

«Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Барселоны» 75 очков и второе место. Мадридский «Реал», у которого 74 очка, находится на третьем месте и в 35-м туре сыграет с «Севильей», у которой 70 очков. В случае победы «сливочные» выйдут на первое место в таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что УЕФА накажет «Барселону», «Реал» и «Ювентус».