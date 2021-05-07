Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы ВОВ

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает сайт Российского футбольного союза (РПЛ).

Также с минуты молчания начнутся поединки в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), Олимп — Профессиональной футбольной лиге (Олимп — ПФЛ) и Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ).

Арбитры матчей выйдут на поле с георгиевскими ленточками.

Чемпионом России сезона-2020-21 стал петербургский «Зенит», обыграв в матче прошлого тура московский «Локомотив» со счетом 6:1. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют против «Уфы». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» может назначить Руя Виторию на пост главного тренера. Португальский специалист привлекает руководство красно-белых из-за своей лояльности и готовности работать в уже сложившейся системе без попыток построить вместо нее что-либо другое.