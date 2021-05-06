В Италии футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за слова «восстание рабов» в адрес соперника

Нападающий итальянской «Пизы» Микеле Маркони дисквалифицирован на десять матчей за оскорбление полузащитника «Кьево» Джоэля Оби на расовой почве. Об этом сообщает BBC. Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о дисквалификации Маркони на 10 матчей в четверг после рассмотрения дела в апелляционном суде FIGC.

Инцидент произошел во время матча Серии B (второй дивизион чемпионата Италии) 22 декабря прошлого года. Утверждалось, что Маркони использовал фразу «восстание рабов» в отношении нигерийского футболиста.

Ранее ФИФА поддержала бойкот соцсетей, который предложили английские клубы, в знак солидарности борьбы с расизмом. Английские футбольные клубы ничего не публиковали в своих соцсетях с 1 по 3 мая.

В 2019 году клубы, футболисты и тренеры принимали участие в сетевом флешмобе, организованном ассоциацией футболистов Англии. Тогда многие опубликовали специальную картинку – красный квадрат с надписью: «Хватит. Дай отпор расизму».

Ранее сообщалось, что ФИФА поддержала клубы из Англии, которые бойкотируют соцсети в знак борьбы с расизмом.