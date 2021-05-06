В Италии футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за слова «восстание рабов» в адрес соперника

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Нападающий итальянской «Пизы» Микеле Маркони дисквалифицирован на десять матчей за оскорбление полузащитника «Кьево» Джоэля Оби на расовой почве. Об этом сообщает BBC. Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о дисквалификации Маркони на 10 матчей в четверг после рассмотрения дела в апелляционном суде FIGC.

Инцидент произошел во время матча Серии B (второй дивизион чемпионата Италии) 22 декабря прошлого года. Утверждалось, что Маркони использовал фразу «восстание рабов» в отношении нигерийского футболиста.

Ранее ФИФА поддержала бойкот соцсетей, который предложили английские клубы, в знак солидарности борьбы с расизмом. Английские футбольные клубы ничего не публиковали в своих соцсетях с 1 по 3 мая.

В 2019 году клубы, футболисты и тренеры принимали участие в сетевом флешмобе, организованном ассоциацией футболистов Англии. Тогда многие опубликовали специальную картинку – красный квадрат с надписью: «Хватит. Дай отпор расизму».

Ранее сообщалось, что ФИФА поддержала клубы из Англии, которые бойкотируют соцсети в знак борьбы с расизмом.