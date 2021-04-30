Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала бойкот соцсетей в знак солидарности борьбы с расизмом.

«ФИФА поддерживает инициативу английского футбола бороться с дискриминацией и оскорблениями в соцсетях. Такому нет места в футболе и обществе в целом. Мы относимся к этому с осуждением», — говорится в заявлении организации в Twitter.

Напомним, английские футбольные клубы не будут ничего публиковать в своих соцсетях с 1 по 3 мая.

В 2019 году клубы, футболисты и тренеры принимали участие в сетевом флешмобе, организованном ассоциацией футболистов Англии. Тогда многие опубликовали специальную картинку – красный квадрат с надписью: «Хватит. Дай отпор расизму».

Правительство Великобритании в феврале этого года уже пригрозило социальным сетям, «очень большими штрафами», если они не справятся с проблемой кибербуллинга на своих платформах.

Ранее сообщалось о том, что в Англии хотят останавливать матчи во время Рамадана ради игроков-мусульман.