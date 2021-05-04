Ковтун высказался о возобновлении карьеры Загитовой и Медведевой

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун высказался о карьерах олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она не выходила на официальные соревнования. Медведева, которая в мае 2018 года перешла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, вернулась к российскому тренеру осенью 2020 года, она восстанавливается после травм и пока тоже не выступает.

«Вопрос, я так понял, про другое — будут ли они опять в основном составе, выступать и так далее. Я с ними каждый день не вижусь, как они тренируются, я не вижу. Теоретически, если они вернутся, я считаю, что все-таки детки, которые подросли, уже посильней», — заявил Ковтун в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, чего ждет от выступления российских фигуристов на зимних олимпийских играх в Пекине — 2022.