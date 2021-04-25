Карацев назвал победу над Джоковичем самой большой в карьере

Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в матче 1/2 финала турнира в Белграде.

Напомним, он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Конечно, это моя самая большая победа в карьере. Против лучшего теннисиста мира нужно показывать все, что умеешь. Новак как стена, поэтому нужно выжимать из себя 150%, и мне это удалось», — сказал Карацев на послематчевом интервью.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

В настоящее время Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Карацев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:2.

Ранее Карацев обыграл Джоковича на турнире в Белграде.