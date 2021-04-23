Третьяк подтвердил, что Панарин не сыграет на ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о том, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит чемпионат мира по хоккею в Латвии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Функционер заявил, что в приватной беседе форвард сослался на собственные обстоятельства, которые мешают ему помочь национальной команде на предстоящем мировом первенстве.

Также Третьяк назвал Панарина прекрасным хоккеистом и выразил надежду, что в будущем тот сможет выступить в составе сборной России.

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, вследствие чего принял решение пропустить мировой чемпионат.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал нежелание нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина ехать в составе сборной России на чемпионат мира в Латвию.