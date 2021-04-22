Экс-президент «Локомотива» критично отозвался об уровне ЦСКА

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус критично отозвался об уровне столичного ЦСКА после матча полуфинала Кубка России, передает «Спорт-Экспресс».

Поединок «железнодорожников» с армейским клубом в полуфинале Кубка России завершился со счетом 3:0. В составе победителей точным ударом отметились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, а Иван Обляков отправил мяч в собственные ворота.

«ЦСКА бессмысленно борется в атаке, «Локомотив» тонко контратакует и забивает. Ничего не поменялось. ЦСКА ничего не придумал с тех пор. Решето в обороне, хаос — пара защитников даже не дергаются. На фоне «Локомотива» это другая лига. Нет организации», — заявил Геркус.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука выложил традиционную фотографию с пивом после победы над московским ЦСКА в полуфинале Кубка России. Снимок опубликован в Stories Instagram футболиста. Примечательно, что в 2021 году футболист взял за традицию — отмечать каждую победу команды пивом.