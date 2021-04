Фанаты «Челси» не пускают клуб на стадион

Фанаты лондонского «Челси» устроили акцию протеста против вступления клуба в Суперлигу.

Болельщики «синих» не позволили клубному автобусу въехать на «Стэмфорд Бридж», где сегодня клуб должен сыграть матч Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона».

Встреча оказалась под угрозой срыва. К протестующим вышел технический советник «Челси» Петр Чех. Он попытался успокоить фанатов.

«Дайте мне с этим разобраться. Позвольте автобусу проехать, и людям пройти», — сказал Чех, обращаясь к толпе.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поддержал идею Суперлиги.

