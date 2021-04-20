«Ростов» выразил поддержку главе судейского комитета РФС

«Ростов» выразил слова благодарности и поддержки главе судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС», — говорится в заявлении.

В клубе с берегов Дона отметили, что полностью поддерживают политику, которую проводит Хачатурянц.

«Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов», — сообщает пресс-служба.

Также в «Ростове» заявили, что видят прогресс в решении проблем судейства, которые копились на протяжении нескольких десятилетий.

Напомним, что 19 апреля судейский комитет РФС во главе с Хачатурянцем пожизненно отстранил от судейства арбитра Михаила Вилкова в связи с «утратой доверия».

Ранее сообщалось, что Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейства.