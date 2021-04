УЕФА в ближайшее время объявит о планах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время объявит о дальнейших планах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

После того, как было официально объявлено о создании европейской Суперлиги, в социальных сетях появилась информация о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы будет временно приостановлен.

«О «временно приостановленных» турнирах УЕФА (Лиги чемпионов и Лиги Европы) еще ничего не объявлено и не подтверждено официально. В данный момент отсутствует какой-либо пресс-релиз, пока ничего не решено.

Встреча представителей УЕФА в ближайшие часы прояснит этот момент», — говорится в заявлении.

В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.

