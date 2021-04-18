Пасы Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения «Бостону»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Брюинз».

Российский нападающий проигравшей команды Евгений Кузнецов в этом поединке сумел отличиться и набрать одно очко. Вместе с Никласом Бекстрёмом они выступили в роли ассистентов для Джея Ти Оши, забросившего вторую шайбу «Вашингтона». Дмитрий Орлов также отдал голевую передачу, при его помощи отличился Энтони Манта.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин очков в матче не набрал.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз». Встреча прошла в Пенсильвании на арене «Веллс Фарго Центр» в присутствии 3 430 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3

1:0 — Бержерон (Маршан), 12:02;

2:0 — Крейчи (Клифтон, Смит), 13:56;

2:1 — Оши (Бекстрём), 19:50;

2:2 — Оши (Кузнецов, Бекстрём), 23:48;

2:3 — Манта (Орлов), 24:54;

3:3 — Маршан (Бержерон, Макэвой), 26:33;

4:3 — Крейчи (Смит, Холл), 36:02;

5:3 — Бержерон (Пастрняк, Маршан), 37:45;

6:3 — Маршан (Пастрняк), 58:16.