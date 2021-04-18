Капризов повторил рекорд по набранным очкам среди новичков «Миннесоты»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 3 000 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов повторил рекорд по набранным очкам среди новичков «Миннесоты». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
23-летний форвард в прошедшем матче забросил шайбу и отдал одну результативную передачу, доведя тем самым количество набранных баллов в нынешнем сезоне до 36.
Этот результат стал повторением достижения Мариана Габорика, который 20 лет назад набрал 36 очков в 71 игре.
Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи регулярного чемпионата проходят строго с командами одного дивизиона.
Ранее сообщалось, что Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».
Kirill Kaprizov scored to collect his 36th point of 2020-21 (17-19—36 in 43 GP), tying Marian Gaborik (18-18—36 in 71 GP) for the most by a @mnwild rookie in a single season. #NHLStats: https://t.co/sjII93OXqo https://t.co/TVyaG5s24Y— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 18, 2021