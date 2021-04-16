МВД Дагестана объяснило задержание экс-бойца UFC

Начальник Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева рассказала о причинах задержания бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гаджимурада Антигулова.

Представительница ведомства заявила, что дело в отношении бойца был возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По судебному решению был произведен обыск, в результате которого у спортсмена нашли два пистолета. Он пояснил, что нашел это оружие во время утренней пробежки и не успел сдать в полицию.

Дело было возбуждено из-за инцидента на свадьбе в декабре минувшего года. Была массовая драка, инициатором которого был он. По тому факту было возбуждено дело», — цитирует Гариеву «Спорт-Экспресс».

В смешанных единоборствах россиянин провел 28 поединков, в которых одержал 20 побед и потерпел восемь поражений. В последнем бою, который прошел 19 октября 2020 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Антигулов проиграл соотечественнику Максиму Гришину техническим нокаутом.

Для россиянина это поражение стало четвертым кряду. После него UFC разорвал контракт с бойцом.

Ранее сообщалось, что боец помирился с мужчиной, с которым устроил драку на свадьбе в Дагестане.