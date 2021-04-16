Тарасова оценила выступление Мишиной и Галлямова в короткой программе на КЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российской спортивной пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

«Наша пара прекрасна! Замечательная программа, отличные элементы. Ну, сорвал Саша сальхов, но ничего: даже при этой ошибке у них огромный отрыв от второй пары. Они первые, и это ни у кого не вызывает сомнений, потому что мастерство видно сразу», — цитирует Тарасову Sport24.

За свое выступление действующие чемпионы мира получили 73,77 балла. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09). На третьей строчке расположились представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (65,82).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию лидирует после короткой программы спортивных пар на командном чемпионате мира.