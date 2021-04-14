Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Российский вратарь Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси» (3:0).

Напомним, заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

Второй звездой матча стал Мика Зибанежад. Артемий Панарин стал признан третьей звездой.

25-летний Шестеркин выступает за «синерубашечников» с 2019 года. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», затем перебрался в петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Также Шестеркин становился бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. В 2018 году он выступил на Олимпийских играх, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане. В финальном матче россияне обыграли сборную Германии, отыгравшись за 56 секунд до финальной сирены. В овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов, выступающий сейчас за «Миннесоту Уайлд».

В турнирной таблице своего дивизиона «Рейнджерс» занимают пятое место, набрав 46 очков.

Ранее Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс».