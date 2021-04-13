В «Спартаке» не согласились с итогом заседания ЭСК РФС

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался об итогах заседания Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы Кирилла Левникова на матче против «Локомотива».

Представитель красно-белых заявил, что не разделяет решение органа.

«Все участники матча со стороны «Спартака», в том числе и большое количество экспертов говорили о том, что в спорных моментах необходимо было назначать пенальти. Тем не менее, решение принято.

Возможно, если уровень показа матчей чемпионата России возрастет, в частности станет больше повторов спорных эпизодов, то избежать скандалов в будущем удастся», — заявил Фетисов в интервью «СЭ».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова.