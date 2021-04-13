Форвард ЦСКА Эджуке высказался об установках главного тренера Олича

Нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал работу с новым главным тренером армейского клуба — хорватским специалистом Ивицей Оличем, передает «Матч ТВ».

Олич возглавил армейский клуб в марте. На этом посту он сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Главный тренер дает нам план на игру, подробные инструкции, задания. Мы стараемся четко следовать установленному плану. Все делают максимально прилежно свою работу, чтобы поднять уровень российского футбола», — заявил футболист.

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА со счетом 2:0 обыграл волгоградский «Ротор».

Армейский клуб идет на четвертом месте, имея в активе 46 очков, столько же, сколько у идущего третьим «Локомотива». Лидирует петербургский «Зенит» (54), вторым идет «Спартак» (47).

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о борьбе за тройку лидеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).