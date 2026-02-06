Над территорией РФ ночью сбили почти четыре десятка беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали почти 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«В течение прошедшей ночи <...> перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, единичные цели нейтрализовали в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили 10 дронов, в Брянской области — 26.

5 февраля беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Новостроевка-Первая в Грайворонском районе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал мужчина — у него диагностировали баротравму и осколочное ранение мышц бедра. Мирного жителя доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Еще один мужчина пострадал из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на машину в селе Белянка в Шебекинском округе. Предварительно, гражданин получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Его госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее десятки жилых домов в Брянской области получили повреждения в результате атаки ВСУ.