Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

«Известия»: рынок ждет сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 16%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Банк России на заседании, которое состоится 13 февраля, сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Об этом пишет газета «Известия» после опроса 17 аналитиков и участников рынка.

Половина из опрошенных аналитиков и участников рынка уверены, что регулятор оставит денежно-кредитную политику (ДКП) без изменений. Еще пять экспертов допускают как сохранение, так и небольшое снижение ставки в пределах 0,5 п.п.

По мнению главного аналитика банка «Санкт-Петербург» Виктора Григорьева, фундамент для дальнейшего снижения ставки все еще есть, но с учетом позиции ЦБ наиболее вероятным исходом в феврале является сохранение ключевой ставки.

Риск сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, согласно данным ЦБ, сохраняется, что может удлинить «хвост» роста цен, считает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

До этого глава РСПП Александр Шохин высказал мнение, что до апреля Центробанк будет снижать ключевую ставку «маленькими шажками».

Ранее Банк России сообщил, что сохранит жесткую денежно-кредитную политику.
 
Теперь вы знаете
В апартаментах разрешили временную прописку. Почему это не сделает их полноценным жильем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!