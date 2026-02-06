Размер шрифта
США нанесли удар по судну в Тихом океане и убили двух человек

Военные США ударили по судну в Тихом океане, якобы причастном к наркоторговле
Efrem Lukatsky/AP

Военно-морские силы (ВМС) США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети Х.

По данным американской разведки, судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков. Согласно официальному заявлению, удар по судну был осуществлен после подтверждения разведданных. В результате атаки цель была уничтожена. В ходе этой операции погибли два человека, предположительно, наркотеррористы, уточняется в сообщении.

До этого президент Колумбии Густаво Петро передал американскому лидеру Дональду Трампу список с именами наркобаронов для совместного преследования их. По словам Петро, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую очередь надо задержать главарей этих преступных цепочек.

Колумбийский лидер уточнил, что первую линию в наркоторговле занимают те, кто живет в Дубае, Мадриде, Майами. Имена этих людей и связанных с ними лиц Петро передал Трампу. Он указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.

Ранее Трамп сообщил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде.
 
