Генеральный директор ЦСКА Бабаев оценил шансы на медали в РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о борьбе за тройку лидеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.

По итогам 25-ти туров национального первенства армейская команда, которую в марте возглавил хорватский специалист Ивица Олич, идет на четвертом месте, имея в активе 46 очков, столько же, сколько у идущего третьим «Локомотива». Лидирует петербургский «Зенит» (54), вторым идет «Спартак» (47).

«Пока еще рано делать какие-то выводы по игре. Место для ЦСКА может быть всегда только призовое, поэтому биться будем до последнего. В кубке тоже поэтапно будем решать вопрос. В полуфинале очень непростой матч предстоит, а дальше будем смотреть», — заявил Бабаев.

В полуфинале Кубка России ЦСКА в гостевом матче встретится с «Локомотивом» 21 апреля, а 18 числа в рамках чемпионата России команда сразится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что наставник московского ЦСКА Ивица Олич подвел итоги игры 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейского клуба.