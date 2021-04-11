Арбитр Федотов считает, что судьи должны были поставить пенальти в ворота «Локомотива»

Футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что судьи должны были назначить пенальти в ворота московского «Локомотива» в поединке против столичного «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Попадание мяча в руку Пабло – нарушение правил. Для меня это 11-метровый удар. «Спартак» должен был бить пенальти. А Пабло следовало наказать желтой карточкой», — заявил Федотов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ.