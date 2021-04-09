«МЮ» взял верх над «Гранадой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

В первом матче четвертьфинального раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над испанской «Гранадой»

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Нуэво Лос Карменес» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд, поразивший ворота соперников в первом тайме после передачи Виктора Линделефа, и португальский полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 90-й минуте игры.

Ответная игра состоится в Манчестере 15 апреля.

Напомним, что победитель этой пары встретится в полуфинале с сильнейшей командой в противостоянии амстердамского «Аякса» и «Ромы».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в петербургском «Зените».