«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

7 апреля в испанской Севилье состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Челси». Начало встречи — 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Хаверц, Ковачич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Вернер.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Перенос матчей из Англии и Португалии в Испанию связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

В 1/8 финала «Порту» в овертайме вырвал победу у «Ювентуса» (2:1, 2:3), пройдя в четвертьфинал только за счет большего количества голов забитых на чужом поле. «Челси» уверенно прошел испанский «Атлетико» — 1:0, 2:0.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Челси».