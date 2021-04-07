«Челси» готов заплатить за Лукаку € 100 миллионов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Челси» рассматривает возможность покупки нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, если не получится приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Calciomercato.

Бельгийский нападающий выступал за «Челси» с 2011 по 2014 годы, правда, провел за команду всего десять матчей. Дважды «синие» отдавали Лукаку в аренду. Клуб приобрел футболиста за € 20 млн., затем продал в «Эвертон» за € 28 млн. Теперь клубРомана Абрамовича готов заплатить за бельгийца более € 100 млн.

Также Лукаку интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона».

По информации источника, «Интер» хочет сохранить 27-летнего форварда в составе, однако непростая финансовая ситуация вынуждает его расстаться с несколькими игроками, в число которых попал Лукаку. Сообщалось, что «Интер» оценил Лукаку в € 120 млн.

Бельгийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года, он перешел из «Манчестер Юнайтед» за € 80 млн. Контракт Лукаку с миланцами истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что два игрока «Ливерпуля» подверглись расистским оскорблениям после игры с «Реалом».