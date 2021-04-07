Два игрока «Ливерпуля» подверглись расистским оскорблениям после игры с «Реалом»

Игрокам «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду и Наби Кейта под постами в Instagram пользователи оставили эмодзи с обезьяной. Случилось это после поражения «красных» от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Facebook, владеющий соцсетью, сообщил, что расследует ситуацию.

Ошибка Александера-Арнольда привела к голу в ворота «Ливерпуля» на 36-й минуте. Кейта был заменен на Тьяго Алькантару еще до свистка на перерыв.

Игра проходила в Мадриде и завершилась уверенной победой хозяев. В составе «Реала» дубль оформил Винисиус, также отличился Марко Асенсио. Единственный мяч «Ливерпуля» на счету египтянина Мохамеда Салаха. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующая встреча команд состоится в Англии 14 апреля. Для прохода в следующий этап турнира мерсисайдцам необходимо выигрывать с разницей в два или более мяча. «Реал» же, для уверенного прохода, устроит и ничья.

Победитель этой пары в полуфинале сразится с победителем противостояния «Порту» — «Челси», чья первая игра состоится 7 апреля в 22.00 по московскому времени.

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