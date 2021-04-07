Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разбить «Питтсбург»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Одним из героев поединка стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он набрал в поединке четыре очка, записав на свой счет заброшенную шайбу и три голевые передачи. Отличился также другой российский форвард победившей команды — Павел Бучневич. На его счету два очка — гол и результативный пас.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на русскоязычной версии сайта организации.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 8:4

1:0 — Блэквелл (Панарин, Труба), 01:35;

2:0 — Зибанеджад (Бучневич), 07:28;

3:0 — Панарин (Фокс, Крайдер), 09:58;

3:1 — Макканн (Летанг, Кросби), 10:38;

4:1 — Строум (Панарин, Фокс), 19:42;

5:1 — Лафренье (Хитил, Какко), 32:20;

5:2 — Мэтисон (Севьюр, Янковски), 32:35;

6:2 — Какко (Труба, Блэквелл), 46:10;

6:3 — Гюнцель (Мэтинсон, Летанг), 48:04;

7:3 — Фокс (Зибанеджад, Строум), 50:22;

8:3 — Бучневич (Хитил, Панарин), 50:41;

8:4 — Дюмулен, 58:36.