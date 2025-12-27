Сапер 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск «Центр» во время расчистки и разминирования дороги в Покровском районе ДНР

Бойцы Вооруженных сил РФ в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области обнаружили мобильные телефоны, заминированные украинскими военными. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск «Восток» с позывным «Самурай».

«Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — рассказал он.

В ноябре боец группировки войск «Восток» с позывным «Моряк» сообщил, что при зачистке населенного пункта Гай в Днепропетровской области российские военные нашли в оставленном украинскими солдатами блиндаже лежащую на столе пачку сигарет Marlboro. Ее аккуратно проверили и выяснили, что на самом деле это самодельное взрывное устройство. В столе была проделана дырка, из которой вниз уходил тросик, соединенный со взрывчаткой. Если бы пачку подняли, то сразу произошло замыкание и взрыв.

В августе российский сапер рассказал, что украинские военные при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении использовали мирных жителей в качестве миноискателей.