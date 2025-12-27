РИА Новости: ВС РФ взяли под контроль Косовцево за два дня

Заместитель командира роты с позывным «Булашов» рассказал РИА Новости, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области за два дня.

По словам военного, бойцы группировки «Восток» использовали скрытный маневр и фактор внезапности.

«Мы переждали несколько дней, скрытно находясь в лесополосках, чтобы противник нас не обнаружил. Когда все силы были собраны, доложили командованию и начали выдвижение», — поделился «Булашов».

Он подчеркнул, что решающим стал именно эффект неожиданности, так как противник не ожидал такого большого числа солдат ВС РФ вблизи населенного пункта. В результате Косовцево было взято под контроль за два дня.

27 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие, продвинувшись западнее населенного пункта Свято-Покровское, начали бои за село Резниковку в Донецкой народной республике.

По его словам, продвижение было осуществлено за несколько последних суток. В настоящее время боевые действия ведутся непосредственно за Резниковку, а также на направлениях к северо-западу и юго-западу от нее.

Ранее российские войска за неделю вынудили ВСУ покинуть восемь населенных пунктов.