Названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году

ТАСС: более 200 тысяч человек дезертировали из ВСУ за 2025 год
Более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС.

С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. В октябре показатель достиг рекордных 19,6 тысячи человек, тогда как в начале года составлял в среднем 17–18 тысяч ежемесячно. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в декабре заявлял, что из украинской армии ежемесячно бегут до 30 тысяч человек. Ряд украинских официальных лиц также подтверждали, что поток не снижается.

Общая численность ВСУ, по заявлениям Киева, составляет около 800 тысяч человек.

26 декабря сообщалось, что почти вся 155-я отдельная механизированная бригада украинской армии дезертировала с позиций.

Ранее военный ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен ВС России.

