«Реал» продлил серию без поражений до 12-ти матчей

Мадридский «Реал» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 12-ти поединков.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов подопечные Зинедина Зидана уверенно переиграли «Ливерпуль», которым руководит Юрген Клопп. Встреча проходила в Испании и завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридской команды.

Таким образом, на протяжении 12-ти игр «Реал» не терпит поражений. Всего на счету команды десять побед и два матча, которые закончились вничью.

Примечательно, что свой следующий матч мадридский клуб проведет в рамках чемпионата Испании против принципиального соперника — каталонской «Барселоны». Поединок состоится 10 апреля.

В турнирной таблице национального первенства «Реал» идет на третьей строчке, имея в активе 63 балла. «Барселона» расположилась на втором месте, набрав за 29 туров 65 очков. Лидирует другая мадридская команда — «Атлетико». В активе подопечных Диего Симеоне 66 очков.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.