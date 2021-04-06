Медведева рассказала, как забыла коньки перед выступлением

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как она забыла коньки перед выступлением на этапе юниорского Гран-при, который проходил в Куршевеле.

«Мне было 14 лет, этап юниорского Гран-при проходил в Куршевеле. Когда мы приехали в шаттл-басе на каток, я забыла достать из автобуса коньки, а он уехал. В итоге все обошлось. Меня перенесли на одну разминку позже», — сказала Медведева в своем Instagram.

Медведева отметила, что такие ситуации случаются, но она будет внимательнее.

Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие.

Ранее Медведева влезла в платье 2018 года ради выступления в шоу Этери Тутберидзе.